焦点：中资团队以10亿美元收购德国克劳斯玛菲 创下对德最大投资案

图为德国克劳斯玛菲总部外的公司标识。 REUTERS/Michael Dalder

路透香港/伦敦1月11日 - 以国营企业中国化工集团公司为首的中国投资团队周一同意斥资约10亿美元收购德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗收购案。

近年来，资金充裕的中资企业发起一系列收购行动，希望取得西方企业花费数十年时间积累起来的技术专长、营销网络以及品牌。

与此同时，人民币贬值也鼓励中国企业转向海外投资，预计今年将有更多交易达成。

汉德资本及Onex分别发表声明指出，以中国化工集团为首的中资财团同意以9.25亿欧元，从加拿大OnexOCX.TO手中买下德国克劳斯玛菲集团。该投资团队还包括国新国际投资公司及私募股权企业汉德资本。此前路透曾在1月7日对此消息有过报导。

中国化工集团将持有克劳斯玛菲三分之二的权益，后者创立于1830年代，最初生产机车，随后在1930年代扩张为坦克生产企业，目前从事塑料和橡胶加工机械的制造。

此次购并规模超越中国于2012年投资德国企业所创下的纪录，当时三一重工(600031.SS)以6.98亿美元买下混凝土泵生产商Putzmeister。

汤森路透的数据显示，2015年中国企业的并购支出达到创纪录的1,160亿美元左右。

中国化工去年就斥资73亿欧元收购了意大利轮胎生产商倍耐力(Pirelli)，该公司还一直在讨论收购瑞士农化集团先正达SYNN.VX的可能性。一位熟悉中国化工想法的人士称，该公司依然有意收购先正达。

另据路透去年11月报导，至少有三家中国国有企业竞购德国废弃物管理公司EEW，以期获得该公司的先进技术。德国照明集团欧司朗(OSRn.DE)的灯泡业务也吸引到中国竞购者。

银行人士和律师表示，只要没有国家安全方面的顾虑，德国欢迎中国企业的投资。到目前为止，没有一笔来自中国企业的并购案因政治干预而受阻，而在美国中国企业收购是一个敏感的政治问题。

**交易撮合人**

据熟悉此事的消息人士称，中国银行家蔡洪平在促成克劳斯玛菲集团的交易中扮演了关键角色。蔡洪平在去年创建了汉德资本。

“我们在工业发展中看到了很多机会，特别是在智能化制造方面，”蔡洪平谈到克劳斯玛菲并购案时称。

这项交易对克劳斯玛菲的估值约为该公司未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的6.6倍。Onex在11月发布的第三季财报中表示，克劳斯玛菲在截至第三季的年度EBITDA为1.4亿欧元。

而其他上市同业的股价约为预估核心获利的七到八倍。

Onex表示，交易或将在2016年上半年完成，尚待监管机构批准。该公司在2012年以5.68亿欧元的价格，从美国投资公司Madison Capital手中买下了克劳斯玛菲。

因信息并未公开而拒绝具名的知情人士表示，渣打银行(STAN.L)和Freshfields担任买方顾问；而巴克莱(BARC.L)、HengelerMueller以及Fangda为克劳斯玛菲的顾问。

中国化工集团公司未立即回覆寻求置评的电邮。另无法联系到国新国际予以置评。(完)