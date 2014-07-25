中国石油打算将东部管道公司出售给持股的合资公司--消息

路透北京/香港7月25日 - 三位熟悉内情的消息人士对路透表示，中国石油(0857.HK)正在重新考虑出售旗下价值数十亿美元的天然气管道资产的计划，可能准备将其出售给一家关联公司。

将东部管道公司出售给中石油控股50%的关联企业，既可以让中石油保持对国内天然气管网的控制，又可以为油气勘探筹集资金。

但取消标售将使中国政府向国内私人投资者开放国家垄断的能源产业的计划受挫，政府此举旨在改善行业竞争并遏制腐败。

中石油控制着国内逾80%的天然气管网，国内一些民营天然气公司抱怨垄断损害了自己的业务。

一位要求匿名的能源行业高管称，“让这家合资企业收购东部管道，几乎已成定局。私人投资者没有足够的财力吞下这么大规模的资产。”

一位谈及此事的金融业高管补充说，“中石油实际上希望看到这种可能性。他们正朝这一方向前进。”

中石油发言人、联席公司秘书毛泽锋拒绝置评。分析师预计中石油将在第四季就出售事宜做出最终决定。

消息人士称，东部管道的潜在买家是中石油管道联合有限公司。该公司是中石油联合泰康资产及国联基金于去年成立的合资企业，注册资本400亿元人民币，中石油持有50%股权，泰康资产和国联基金分别持股30%和20%。

其中一位消息人士表示，中石油管道联合有限公司是国内少数几家拥有足够资金能购买像东部管道这种巨额资产的企业之一。东部管道的资产净值估计介于47亿美元至63亿美元。

管道联合去年已经收购了中石油的部分天然气管道资产。

**民间投资**

和政府基本控制的行业中很多其他国有企业一样，中国石油也面临着政府要求其引入民间投资的压力。

5月时，中国石油称将标售东部管道。后者控制着中国两条横跨东西的天然气管道。

外界曾揣测部分民间天然气经销商会有意收购该管道资产。这些经销商从中国石油买入天然气，并出售给消费者。

但一位香港上市的中国天然气民企高管称，大部分这类公司都没有足够资本，来买入东部管道有意义的一定数量股份。

“这类项目需要巨额投资，我们参与不起，”该高管称。这位高管拒绝具名，因未获授权向媒体表态。

和其他同业一样，中国石油正在削减资本支出，并售出部分非核心资产，来资助更加有利可图的勘探和生产项目。下游业务支出失控，就是多年来损害该公司财政状况的原因之一。(完)

(编译 张荻/王兴亚/朱晓军；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。