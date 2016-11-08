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中国财经 | 2016年 11月 8日 星期二 10:57 BJT

10月以美元计价出口同比下降7.3% 进口同比下降1.4%--中国海关

路透北京11月8日 - 中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。

海关数据显示，10月贸易顺差为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。

中国1-10月以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降7.5%。

10月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -7.3 -6.0 -9.4~3.0 -10 -6.9

进口(%) -1.4 -1.0 -6.6~7.0 -1.9 -18.8

贸易顺差(亿美元) 490.56 517 366~580 419.89 616.4

海关同时公布，中国10月以人民币计价出口同比下降3.2%，进口同比增长3.2%；当月贸易顺差3,252.5亿元人民币。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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