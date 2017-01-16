中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成

路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。

商务部网站周一公布数据显示，2016年中国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7,961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11,299.2亿元人民币。而全年FDI规模为8,132.2亿元。

12月单月来看，ODI为84.1亿美元，同比下降39.4%。

商务部合作司负责人表示，中国对外投资行业结构进一步优化，实体经济和新兴产业受到重点关注。2016年全年，中国企业对制造业投资占对外投资总额的比重从2015年的12.1%上升为18.3%；对信息传输、软件和信息技术服务业投资占比从2015年的4.9%上升为12.0%。

与此同时，中国与“一带一路”沿线国家合作成为亮点。去年全年，中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元；对外承包工程新签合同额1,260.3亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的51.6%。

地方企业则占据对外投资主导地位，长江经济带沿线省市表现活跃。2016年全年，地方企业对外直接投资1487.2亿美元，占同期对外直接投资总额的比重从2015年的66.7%增至87.4%。

并购方面，2016年全年，中国企业共实施对外投资并购项目742起，实际交易金额1,072亿美元，涉及73个国家和地区的18个行业大类。其中对制造业，信息传输、软件和信息技术服务业分别实施并购项目197起和109起，占中国境外并购总数的26.6%和14.7%。

中国商务部上周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元，同比增长5.7%。

2015年，中国FDI金额7,813.5亿元（折1,262.7亿美元），同比增6.4%，规模再创新高；而ODI当时亦创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增14.7%。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

2016年12月 -- 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 -- 655* 0.9* 157 76.5

10月 -- 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.6 573.2 5.7 -- --

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 --

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）