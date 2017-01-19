中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平

路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。

中海油在联交所一份声明中称，预计2017年净产量为至4.5-4.6亿桶油当量，2016年约为4.76亿桶油当量；2018及2019年产量目标分别约4.55-4.65亿桶及4.6-4.7亿桶油当量。

这较去年初给出的目标，轻微下修。中海油首席财务官锺华在记者会上指出，公司根据当前的盈利性和市场环境优化产量，而2017年产量目标是基于布兰特原油价每桶51美元为预算。

中海油董事长杨华强调，“我们追求有效益的产量，在低油价的条件下已重塑成本优势，对成长潜力很有信心。”

该公司今年将有五个新项目投产，其中，中国海域的蓬莱19-9油田综合调整项目和恩平23-1油田群已投产，另外三个项目分别为中国海域的涠洲12-2油田二期和印度尼西亚的BD气田、加拿大的Hangingstone项目。目前，共有近20个项目在建。

去年大力压缩成本之下，中海油2016年的资本支出预计只有503亿元人币，较2015年下降24%。

基于油价趋势以及为了支持可持续发展，中海油将2017年资本支出预算定为600-700亿元，按年增加19-39%，其中接近七成用于开发。以地区划分，中国和海外的资本支出占比分别为52%及48%，其中包括墨西哥湾深水项目的海外项目处于投资高峰期，资本投入较大。

中海油总裁袁光宇称，今年开始加大投资，由于生产建设需时，产量的增加略为滞后，但未来会逐渐增加。此外，公司还会继续在技术和管理上努力创新，提升整体效益。

近日，中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。

中海油去年初给出目标，2016年净产量4.7-4.85亿桶油当量，2017及2018年产量目标分别约4.84亿桶及5.02亿桶。（完）

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