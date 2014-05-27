中海油服称981钻井平台完成西沙钻探第一阶段工作

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透上海5月27日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周二宣布，公司运营的钻井平台已完成西沙中建岛附近海域钻探作业第一阶段工作，获得了相关地质数据，当天该平台已开始转场，开始第二阶段工作。
刊登在公司网站的新闻稿称，按照客户此前制定的作业计划，由中海油服管理运营的HYSY981平台已于今日转场。本次钻探作业从5月2日开始，预计8月中旬结束。
中建岛是中国西沙群岛最南端岛屿。自中海油服平台在该海域开始钻探以来，越南曾派出35艘各类船只对中方（作业）船只进行了171次主动的冲撞。5月中旬，越南多地还发生打砸烧抢外国企业的严重暴力事件，导致多名中国公民遇难，相当多中资及台资在越南的企业受到经济损失。
上周五越南官方表示对黄沙(即中国西沙)和长沙(即中国南沙)两个群岛拥有主权。而中国外交部发言人秦刚周一回应称：“看了越南外交部上星期五举行新闻发布会的有关内容，我感到非常荒唐、可笑。”（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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