中海油去年度净利按年大跌97% 好于市场预期

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透香港3月23日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布，去年度净利按年大跌97%，好于市场预期，并扭转了上半年巨额亏损情况。
中海油于2016年1-12月净利为6.37亿元人民币，上年同期则为202.46亿元；按去年上半年净亏损77.4亿元计，下半年实现利润接近84亿元。
根据汤森路透综合18名分析师预测，中海油去年全年净亏损4.8亿元。
中海油表示，“虽然持续低油价对公司的盈利能力造成巨大压力，但是公司进一步展现出强大的成本竞争力。”
董事会建议派发末期股息每股0.23港元，去年同期则为0.25港元。
期内油气净产量为4.769亿桶油当量，符合此前给出目标。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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