中海石油化学收购阳坡泉煤矿及华鹿化工引发的仲裁案终止

路透香港12月2日 - 中国海洋石油总公司旗下化肥生产商--中海石油化学股份有限公司(3983.HK)周二称，就收购阳坡泉煤矿及华鹿化工所引发的仲裁正式终止，因提案人山西华鹿撤回请求。

中海石油化学在联交所一份声明中称，该公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的撤案决定，因山西华鹿撤回仲裁请求。不过，由阳坡泉煤矿提出的仲裁进继续，中海石油化学将进行抗辩。

中海石油化学于2009年以6.37亿元人民币收购阳坡泉煤矿49%权益。今年中，阳坡泉煤矿声称因中海石油化学与其在阳坡泉煤矿的管理及其他方面的纠纷导致阳坡泉煤矿无法正常经营，并寻求仲裁要求中海石油化学赔偿11亿元。

与此同时，持有阳坡泉煤矿51%权益的山西华鹿亦寻求仲裁要求终止向中海石油化学转让阳坡泉煤矿股份之协议，以及终止中海石油化学收购山西华鹿煤炭化工51%股权之协议。

中海石油化学周二收盘持平于2.69港元，过去三个月累计跌近三成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。