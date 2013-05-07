中海油与英国天然气集团签署LNG采购协议

路透上海5月7日 - 据中国海洋石油总公司网站周一稍晚消息,其已与英国天然气集团(BG集团)BG.L签署系列协议，包括中国海油向BG集团采购500万吨/年、为期20年的液化天然气(LNG)资源；中国海油还将以19.3亿美元增持澳大利亚昆士兰柯蒂斯液化天然气项目的权益。

中国海油为中海油(0883.HK)母公司。公司新闻稿指出，交割时，中国海油将按其权益比例分摊BG集团自2012年1月起发生的项目费用，本次交割预计将在今年年底前完成。

新闻稿称，本次签约的协议进一步明确了2012年10月31日双方宣布的框架协议中所规定的昆士兰柯蒂斯LNG项目权益购买及LNG资源采购条款。不过，本次交易还需获得政府、监管部门和其他相关审批以及签署完成其他相关文件。

BG集团将自2015年开始向中国海油供应每年500万吨、为期20年的LNG资源，BG集团将以其全球LNG资源组合进行供应。合同签署后，中国海油的中长期LNG合同量将达到每年2,160万吨。

根据双方本次签订的系列协议条款,中国海油将增持昆士兰柯蒂斯LNG项目第一条生产线40%权益，持有权益达50%；将增持BG集团在昆士兰州苏拉特盆地瓦隆矿区部分区块所辖资源量和储量20%权益至25%。同时中国海油将获得BG集团在昆士兰州博文盆地和苏拉特盆地部分上游区块25%的权益；拥有参股昆士兰柯蒂斯液化天然气项目未来一条生产线不高于25%的选择权。

BG集团和中国海油还将联合投资，在中国再建造两艘LNG运输船。此前双方已于2010年3月签署的LNG协议中已承诺建造两艘LNG运输船。

作为中国LNG行业的领军企业，中国海油2012年LNG进口量达1,100万吨。目前，中国海油已在广东、福建、浙江和上海建成四个LNG接收站，正在建设的珠海、海南、深圳等LNG接收站将在今后几年相继投产。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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