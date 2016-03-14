中海油有意收购巴西石化公司Braskem的少数股权--报载

路透巴西利亚3月14日 - 巴西金融日报Valor周一报导称，中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)有意从巴西国企--巴西国家石油公司(Petrobras) (PETR4.SA)手中，收购巴西石化公司Braskem SA (BRKM5.SA)的少数股权。

来自巴西国家石油公司的消息人士1月曾告诉路透，有几家大型国际石化企业有意收购Braskem的36%股权。

Valor报导称，谈判还处于初步阶段。

巴西国家石油公司拒绝置评。尚未联系到中海油发表评论。

巴西国家石油公司试图加快搁置已久的出售资产计划，以支应业务扩张和偿还债务。

三位消息人士上周对路透表示，Braskem的控股股东--工程集团Grupo Odebrecht SA亦寻求退出对Braskem的投资，而且可能与巴西国家石油公司一道出售对Braskem的持股。(完)