中海油有意收购巴西石化公司Braskem的少数股权--报载

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透巴西利亚3月14日 - 巴西金融日报Valor周一报导称，中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)有意从巴西国企--巴西国家石油公司(Petrobras) (PETR4.SA)手中，收购巴西石化公司Braskem SA (BRKM5.SA)的少数股权。
来自巴西国家石油公司的消息人士1月曾告诉路透，有几家大型国际石化企业有意收购Braskem的36%股权。
Valor报导称，谈判还处于初步阶段。
巴西国家石油公司拒绝置评。尚未联系到中海油发表评论。
巴西国家石油公司试图加快搁置已久的出售资产计划，以支应业务扩张和偿还债务。
三位消息人士上周对路透表示，Braskem的控股股东--工程集团Grupo Odebrecht SA亦寻求退出对Braskem的投资，而且可能与巴西国家石油公司一道出售对Braskem的持股。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。