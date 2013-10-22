中海油联同多家公司获得巴西Libra深水油田合同

路透香港10月22日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二公布，其参与的的财团获得一份为期35年的产品分成合同，以开发巴西Libra深水油田项目。

中海油在一份声明中称，该公司占该财团10%权益，巴西国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)担任作业者并持有40%的权益，其他合作方壳牌(RDSa.L)、道达尔(TOTF.PA)以及中国石油天然气集团公司CNPET.UL分别占20%、20%及10%的权益。

中海油称，将支付15亿巴西雷亚尔（约7亿美元）作为中标后10%的签字费，财团将在2017年前完成最小义务工作量。

公司首席执行李凡荣称，“利布拉（Libra）油田是世界上最大的深水油藏之一，标志着公司战略性进入了超深水领域。”

利布拉油田位于桑托斯盆地，距离里约热内卢海岸约170公里，该区块面积约1,550平方公里，水深约2,000米。

巴西国家石油管理局（ANP）估计利布拉油田的可采资源量为80-120亿桶原油，高峰日产总量可达140万桶。

香港时间09:44，中海油跌1.25%，报15.78港元。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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