中海油称加拿大法院批准其收购Nexen安排计划

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透香港9月21日电---中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周五称,加拿大法院已作出最终令,根据商业公司法批准其收购NexenNXY.TO安排计划.
中海油在联交所一份声明中并称,法院的最终令系于Nexen股东同日召开之会议之後作出的,于该会议上,安排计划经普通股份持有人约99%表决赞成而获批准.由於优先股持有人约87%亦表决赞成并批准安排计划,该安排计划亦将涵盖优先股份.
中海油於7月提出以151亿美元的价格收购Nexen,这是中国迄今规模最大的海外收购行动.而每股作价27.5美元,较Nexen当时股价有61%溢价.
由於Nexen的资产分布于加拿大、墨西哥湾、英国北海及西非,因此需要中国、美国、加拿大等政府审批.尽管加拿大财政国务部长此前称,阿尔伯塔省(Alberta)选民对中海油/Nexen并购案意见分歧,Nexen的股东会仍以压倒性票数通过交易议案.
中海油周五早盘初段升0.9%,报15.78港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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