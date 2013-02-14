中海油对Nexen收购交易即将收官

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透香港2月14日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)对加拿大NexenNXY.TO历时7个月的收购快将划上句号,令分析师对中海油今年产量增长重拾信心,该股周四盘中股价涨逾2%.
中海油此前公布,美国外国投资委员会已正式批准其对Nexen的收购建议.而Nexen在一份声明中称,预期收购建议于2月25日当周交割.
投行瑞信的报告称,在获得美国监管机构批准后,中海油收购Nexen的交易步入尾声,预计Nexen今年有10个月的产量可以入帐,大大提升中海油的产量表现.
"此前中海油预计2013年的产量按年最多升2%,但计入Nexen每日20万桶的贡献后,产量增幅将达20-25%."该行分析师David Hewitt在报告中称.
中海油上月称,其于2013年净产量目标为3.38-3.48亿桶油当量,以中位数计与去年基本持平.分析师担心中海油现有油田老化严重,即使有新的油田投产,由于规模较小,无法弥补老油田产量递减.
中海油于去年7月宣布以151亿美元的价格收购Nexen,为中国迄今最大宗海外并购,亦标志着公司将进军北海和墨西哥湾的油砂、页岩气以及深水资产.而交易须经加拿大、英国、美国、尼日利亚等国家的批准.
该股周四午盘升幅一度扩大至2.43%;香港时间14:24,升幅为2.31%,报15.94港元.(完)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。