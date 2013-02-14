中海油对Nexen收购交易即将收官

路透香港2月14日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)对加拿大NexenNXY.TO历时7个月的收购快将划上句号,令分析师对中海油今年产量增长重拾信心,该股周四盘中股价涨逾2%.

中海油此前公布,美国外国投资委员会已正式批准其对Nexen的收购建议.而Nexen在一份声明中称,预期收购建议于2月25日当周交割.

投行瑞信的报告称,在获得美国监管机构批准后,中海油收购Nexen的交易步入尾声,预计Nexen今年有10个月的产量可以入帐,大大提升中海油的产量表现.

"此前中海油预计2013年的产量按年最多升2%,但计入Nexen每日20万桶的贡献后,产量增幅将达20-25%."该行分析师David Hewitt在报告中称.

中海油上月称,其于2013年净产量目标为3.38-3.48亿桶油当量,以中位数计与去年基本持平.分析师担心中海油现有油田老化严重,即使有新的油田投产,由于规模较小,无法弥补老油田产量递减.

中海油于去年7月宣布以151亿美元的价格收购Nexen,为中国迄今最大宗海外并购,亦标志着公司将进军北海和墨西哥湾的油砂、页岩气以及深水资产.而交易须经加拿大、英国、美国、尼日利亚等国家的批准.

该股周四午盘升幅一度扩大至2.43%;香港时间14:24,升幅为2.31%,报15.94港元.(完)

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