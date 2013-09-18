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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 23:13 BJT

标题新闻：中海油美国存托凭证(ADR)周三开始在多伦多证交所交易，交易代码为CNU，以加元计价

路透9月18日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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