中海油认为加拿大原油供应过剩损及尼克森

路透渥太华3月22日 - 中国海洋石油有限公司(0883.HK)副总裁方志周五表示，加拿大原油供应过剩打压了该国原油的价格，给公司造成了损害。中海油上个月完成了以151亿美元收购加拿大尼克森(Nexen)的交易。

方志表示，中海油将尼克森视作中国能源供应的保障，但也希望在当前市场为其生产的石油维持尽可能高的价格。

随着产量猛增，加拿大产油区阿尔伯塔省至美国市场的管道运力过载成为压低加拿大重质原油价格的主要因素，导致生产商利润缩减。

Western Canada Select重质油1月价格较指标美国西德克萨斯中质油低逾每桶40美元。之后价格虽有改善，但分析师和交易商称基本面因素仍不利。

方志在加拿大国际理事会智库组织的一场研讨会上表示，作为生产商，非常希望消除损害整个行业利益的价格贴水。

其并称，作为商业机构会在公开市场为自身产品谋求最高的价格，但也意识到存在能源安全和多元化的需求。公司把加拿大看成潜在的能源供应稳定来源。(完)

(翻译 张荻 审校 程琳)

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