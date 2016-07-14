中海油称未来五年将把原油加工规模控制在每年5000万吨

路透北京7月14日 - 中国海洋石油总公司(CNOOC，中海油)表示，将在未来五年控制总炼化产能，并加速建设加油站，认为石化行业面临供给过剩和效益的压力。

中海油表示，到2020年时将把原油提炼规模控制在每年不超过5,000万吨，或每日100万桶。周三晚些时候其在官方网站上表示，计划到2020年时将旗下加油站数量提升到2,000座，以促进燃料销售。

近几个月中国石化厂商向市场供应了大量成品油，其中汽油和柴油出口飙升。

中海油表示，芳烃将是炼化业务的新增长点。该公司刚刚斥资20亿美元完成了一座较小型炼厂的升级改造，预计该炼厂年产150万吨芳烃。(完)