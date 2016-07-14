中海油称未来五年将把原油加工规模控制在每年5000万吨

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月14日 - 中国海洋石油总公司(CNOOC，中海油)表示，将在未来五年控制总炼化产能，并加速建设加油站，认为石化行业面临供给过剩和效益的压力。
中海油表示，到2020年时将把原油提炼规模控制在每年不超过5,000万吨，或每日100万桶。周三晚些时候其在官方网站上表示，计划到2020年时将旗下加油站数量提升到2,000座，以促进燃料销售。
近几个月中国石化厂商向市场供应了大量成品油，其中汽油和柴油出口飙升。
中海油表示，芳烃将是炼化业务的新增长点。该公司刚刚斥资20亿美元完成了一座较小型炼厂的升级改造，预计该炼厂年产150万吨芳烃。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。