中海油对完成收购Nexen充满信心--董事长

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月9日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)董事长王宜林周五表示,加拿大政府提出延长审核中海油收购NexenNXY.TO案是正常的,对完成交易充满信心.
他在中共十八大会议间隙称,预计交易将于今年年底前完成.
加拿大本月稍早表示,已将中海油以151亿美元竞购加拿大石油生产商Nexen的审查期限延长一个月至12月10日.
中海油7月决定收购Nexen,发起了中国规模最大的海外并购案.Nexen的全球资产包括油砂和页岩气.(完)
--发稿 朱球; 撰写 宿泱韫; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。