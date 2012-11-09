中海油对完成收购Nexen充满信心--董事长

路透北京11月9日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)董事长王宜林周五表示,加拿大政府提出延长审核中海油收购NexenNXY.TO案是正常的,对完成交易充满信心.

他在中共十八大会议间隙称,预计交易将于今年年底前完成.

加拿大本月稍早表示,已将中海油以151亿美元竞购加拿大石油生产商Nexen的审查期限延长一个月至12月10日.

中海油7月决定收购Nexen,发起了中国规模最大的海外并购案.Nexen的全球资产包括油砂和页岩气.(完)

--发稿 朱球; 撰写 宿泱韫; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。