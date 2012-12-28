中海油预计最早明年第一季完成收购Nexen（更新版）

1月人民币实际有效汇率三连升至八个月高点 名义汇率则微跌--BIS
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。
(新增中海油及行业评论)
路透北京12月28日 - 中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)周五称,预计最早将在2013年第一季完成对加拿大油气商NexenNXY.TO151亿美元的收购,此举可能意在给予美国监管机构更多时间以审批该交易的敏感部分.
中海油仍在等待美国批准收购Nexen在墨西哥湾的资产.本月稍早加拿大当局已批准该交易.
美国外资审议委员会(CFIUS)的裁决被视为是此项交易剩下的主要监管障碍.11月末,中海油和Nexen重新向该委员会递交了申请.
中海油投资关系部门的一位高层称:"完成交易的日期跟(美国)审批结果密切相关.现在看来,今年年底前结束是不切实际的.所以现在我们预计最早会在明年第一季."
该官员拒绝就CFIUS的审批状况置评.
美国企业在中国投资,在约100个行业面临障碍.而希望在美投资的中国公司也担心美国国会出于政治原因进行反对,以及CFIUS以国家安全为由进行阻挠.
CFIUS专家曾表示,该委员会考察的一个方面是,Nexen的资产是否过于靠近敏感的美国军事区域.
虽然墨西哥湾资产只占Nexen能源储量和产能的一小部分,但中海油若能够获得Nexen在该地区的资产,则中海油将在全球重要深海油田地区获得一个立足点.
对于赢得美国的批准,行业官员持乐观态度,他们认为墨西哥湾资产规模相对较小,但蕴含巨大的开采风险,并需要巨额的开支.
一位掌握中海油第一手海外投资信息的官员说:"我认为美国方面不会有很多的政治障碍...中海油已经通过Chesapeake持有美国陆上(油气)资产,并且也仅仅是数百家已经在该地区运营的公司之一."
这位官员表示,从Nexen已经在该地区打下的油井来判断,勘探和开发风险可能会超过经济收益.(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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