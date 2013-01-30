中海油首个深水气田料年底投产

* 2013年产量目标3.38-3.48亿桶油当量

* 首个深水气田项目料年底投产

* 今年资本开支大增至120-140亿美元

* 2012年产量预计为3.41-3.43亿桶油当量

路透香港1月30日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)周三称,其于2013年净产量目标为3.38-3.48亿桶油当量,以中位数计与去年基本持平;而公司首个深水气田项目将于今年底投产.

该公司在联交所一份声明中并称,预计2012年净产量为3.41-3.43亿桶油当量,为目标的中高端;较2011年全年产量3.318亿桶油当量则增长2.8-3.4%.而2013年的产量目标乃基于WTI原油价每桶90美元,而2012年则基于每桶94.1美元.

中海油首席执行官李凡荣称,"对实现2011-15年产量年度复合增长率6-10%的目标充满信心."

他并指出,公司将继续加大勘探开发及工程建设力度,为公司未来发展提供动力.公司的储量替代率目标为100%以上.

中海油表示,预计今年中国海域将有10个新油气田投产,其中包括首个深水气田--荔湾3-1.该气田乃中海油与加拿大赫斯基能源(HSE.TO)合作开发,由中海油占51%商业权益,赫斯基占49%.赫斯基为亚洲首富李嘉诚以及和黄0013.HK旗下企业.

中海油继续大幅提高资本开支,以加大开发力度,全年预算达120-140亿美元,较去年估计约92亿美元高出逾30%.其中70%支出用于开发投资,勘探占比19%.

公司首席财务官钟华表示,"在行业成本普遍上升的环境下,中海油将继续坚持谨慎财务政策,严格控制成本."

中海油的产量目标符合分析师此前预测,而收购加拿大尼克森(Nexen)NXY.TO安排协议进一步顺延至3月2日,可能影响今年首季产量表现.

中海油周三收升1.86%,报16.4港元.(完)

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(记者 雷美珍; 审校 林高丽)

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