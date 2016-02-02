中海油服今年目标提升海外业务比重 负债比率降至四成以下

路透香港2月2日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周二称，今年目标提升海外业务比重，并将负债比率降至四成以下，以应对低油价挑战。

中海油服今天发表2016年战略指引时指出，预期低油价环境仍将持续，全球油气公司的资本支出进一步下降，钻井市场需求持续下降，各类钻井平台使用率均有不同程度降低，预计日费率按年进一步下降。

该公司首席执行官兼总裁李勇在记者会上称，“在这种局面下，公司正全力以赴研究如何继续经营、怎么坚持下去。”

中海油服今年重点继续调整投资策略、加大市场开拓力度、严格控制成本、优化财务结构等等。公司首席财务官李飞龙称，去年已完成15亿元人民币降本目标，今年将继续降低成本，同时目标将负债比率由目前近50%降至40%以下。

李勇说，去年开始疏理海外业务，包括在挪威分支裁减逾230名员工，在印尼、墨西哥湾、中国也有相应的缩员行动。但另一方面，公司组建一支新的营销队伍以加大海外市场开拓力度，预期今年在沙特和俄罗斯市场取得明显效果，希望海外业务的比重进一步上升，其中收入占比超过30%。

“作为承包商，中海油服必须和油公司站在一起，共同分担困难。”他并指出，中海油服将透过技术提升，降低客户开发成本，并形成产业替代有效降低分包费，提高利润率。

该公司拥有和管理45座钻井平台，其中自升式34座、半潜式11座，平均船龄16.7年。目前除了3座半潜式及5座自升式平台正在参与各种投标之中，其他均有合同。

中海油服此前发出盈警，预计2015年度净利同比大减约85%，2016年度收入和营业利润进一步下降，公司并削减今年的资本开支预算至35-45亿元，比去年计划的65-75亿元下降40%以上。

该公司主要客户--中国海洋石油(0883.HK)此前公布将2016年资本开支预算定为低于600亿元，较2015年的672亿元进一步下调，以应对油价持续下跌。

香港时间14:01，中海油服H股跌3.11%，报5.3港元；其A股则升2.02%，报12.13元人民币。（完）