中国在南海大型深水气田探明储量超千亿立方米--央视

港交所首季净利大增20%好于市场预期 得益于股市交投增加
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透北京2月8日 - 中国央视报导，中国在南海北部发现的深水气田已通过专家组审核，探明储量超千亿立方米，定为大型气田。
中海油(0883.HK)去年8月宣布发现“陵水17－2”号气田，日产量为5,650万立方英尺。
陵水17－2气田距海南岛150公里，其构造位于南海琼东南盆地深水区的陵水凹陷，平均作业水深1,500米，为超深水气田。
据报导，陵水17－2号已通过国土部门评审办公室专家组审核，探明储量规模超千亿立方米，定为大型气田。与此同时，在南海开发油气田所面临的高温、高压和深水这三大世界级难题也被攻克。（完）
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。
路透北京5月10日 - 受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CPI整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。