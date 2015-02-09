中国在南海大型深水气田探明储量超千亿立方米--央视

路透北京2月8日 - 中国央视报导，中国在南海北部发现的深水气田已通过专家组审核，探明储量超千亿立方米，定为大型气田。

中海油(0883.HK)去年8月宣布发现“陵水17－2”号气田，日产量为5,650万立方英尺。

陵水17－2气田距海南岛150公里，其构造位于南海琼东南盆地深水区的陵水凹陷，平均作业水深1,500米，为超深水气田。

据报导，陵水17－2号已通过国土部门评审办公室专家组审核，探明储量规模超千亿立方米，定为大型气田。与此同时，在南海开发油气田所面临的高温、高压和深水这三大世界级难题也被攻克。（完）