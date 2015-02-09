中国在南海大型深水气田探明储量超千亿立方米--央视

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月8日 - 中国央视报导，中国在南海北部发现的深水气田已通过专家组审核，探明储量超千亿立方米，定为大型气田。
中海油 去年8月宣布发现“陵水17－2”号气田，日产量为5,650万立方英尺。
陵水17－2气田距海南岛150公里，其构造位于南海琼东南盆地深水区的陵水凹陷，平均作业水深1,500米，为超深水气田。
据报导，陵水17－2号已通过国土部门评审办公室专家组审核，探明储量规模超千亿立方米，定为大型气田。与此同时，在南海开发油气田所面临的高温、高压和深水这三大世界级难题也被攻克。(完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。