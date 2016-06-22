中海油出口首艘3.5万吨澳洲规格柴油

路透北京6月22日 - 据中国国务院国有资产管理委员会周三发布的一份消息，中国海洋石油有限公司(CNOOC) (0883.HK)已出口首艘3.5万吨的澳洲规格柴油。

据该项消息，6月17日上午，中国海油所属惠州炼化首船3.5万吨澳洲规格柴油在惠州港开始装船，这标志着惠州炼化成功打开了国际成品油高端市场。

澳洲对柴油的品质要求较高，其含硫量比许多国家要求的水平都要低。

海关数据显示，5月份中国柴油出口量同比增长逾三倍，达到创纪录的148万吨。这反映出中国国内重工业增长放缓以及地方炼厂的产出持续增长。(完)