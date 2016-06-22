中海油出口首艘3.5万吨澳洲规格柴油

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月22日 - 据中国国务院国有资产管理委员会周三发布的一份消息，中国海洋石油有限公司(CNOOC) (0883.HK)已出口首艘3.5万吨的澳洲规格柴油。
据该项消息，6月17日上午，中国海油所属惠州炼化首船3.5万吨澳洲规格柴油在惠州港开始装船，这标志着惠州炼化成功打开了国际成品油高端市场。
澳洲对柴油的品质要求较高，其含硫量比许多国家要求的水平都要低。
海关数据显示，5月份中国柴油出口量同比增长逾三倍，达到创纪录的148万吨。这反映出中国国内重工业增长放缓以及地方炼厂的产出持续增长。(完)
(编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。