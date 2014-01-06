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中国财经 | 2014年 1月 7日 星期二 07:26 BJT

中海油将剥离风电及生物燃料项目--消息人士

路透1月6日 -中国海洋石油总公司(CNOOC)一名消息人士周一说，中海油将关闭部分可再生能源业务，中海油正在寻求出脱风力及生物燃料项目，将重点转向煤制气(coal-to-gas)。

中海油旗下的中海油新能源投资公司自从2007年成立以来，一直难以盈利，这位不愿具名的消息人士说，该公司有许多业务将关闭。

中海油集团尚未作出评论回应。

中海油有10座风力电厂正在营运或者兴建中。不过消息人士说，风力项目补贴水平不足，且国际碳市场价格陷入谷底，意味着中海油难以藉此赚钱。

他还说，中海油进军生物燃料市场的企图，包括以废弃油脂尝试生产生物燃料的计划也将告终。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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