中海油将剥离风电及生物燃料项目--消息人士

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透1月6日 -中国海洋石油总公司(CNOOC)一名消息人士周一说，中海油将关闭部分可再生能源业务，中海油正在寻求出脱风力及生物燃料项目，将重点转向煤制气(coal-to-gas)。
中海油旗下的中海油新能源投资公司自从2007年成立以来，一直难以盈利，这位不愿具名的消息人士说，该公司有许多业务将关闭。
中海油集团尚未作出评论回应。
中海油有10座风力电厂正在营运或者兴建中。不过消息人士说，风力项目补贴水平不足，且国际碳市场价格陷入谷底，意味着中海油难以藉此赚钱。
他还说，中海油进军生物燃料市场的企图，包括以废弃油脂尝试生产生物燃料的计划也将告终。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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