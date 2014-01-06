中海油将剥离风电及生物燃料项目--消息人士

中海油旗下的中海油新能源投资公司自从2007年成立以来，一直难以盈利，这位不愿具名的消息人士说，该公司有许多业务将关闭。

中海油有10座风力电厂正在营运或者兴建中。不过消息人士说，风力项目补贴水平不足，且国际碳市场价格陷入谷底，意味着中海油难以藉此赚钱。

他还说，中海油进军生物燃料市场的企图，包括以废弃油脂尝试生产生物燃料的计划也将告终。(完)