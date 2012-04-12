中海油称所有执行董事自愿放弃去年薪金及奖金

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 中海油称所有执行董事自愿放弃薪金及奖金
* 其中包括公司首席执行官李凡荣
* 有基金经理认为放弃基本薪金举动令人费解
记者 雷美珍
路透香港4月12日电---过去数年以高薪见称的国有企业--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四在其年报中称,所有执行董事自愿放弃其2011年的薪金及绩效奖金.
这个举动令部分市场人士感到愕然,虽然去年接连遭遇油田漏油、海外收购触礁以及高层调换等不幸事件,但是公司全年业绩仍符合市场预期.
"如果连基本薪金也放弃的话,实在令人费解."辉立资本管理基金经理李国璇称,此前全球金融市场动汤,曾有英国银行高管因银行国有化而放弃奖金,是可以理解的.
他并称,中海油作为香港蓝筹公司,有需要对此多加解释.
年报显示,中海油去年的执行董事数目由前年的三名减至两名,分别是首席执行官李凡荣和武广齐.二人於2010年度的薪金(连津贴及福利)及绩效奖金分别为138.3万元人民币和196.1万元.
而另一名已於去年11月调任为非执行董事的杨华,於2010年度领取薪金及绩效奖金合共260.7万元.杨华现时仍兼任中海油副董事长.
李凡荣与杨华及其他董事会成员一样,去年度只领取数十万元的董事袍金,另获数万元的退休福利计划供款.
对於高管放弃薪金及奖金,路透目前未能取得中海油发言人回应.
**薪酬奖金机制承受舆论压力**
一名不愿具名的美资投行分析师称,中海油去年接连遭遇蓬莱油田漏油事件以及收购阿根廷PAE计划触礁的影响,导致产量无法达到原本既定目标;此外,公司董事长更替後在文化和业务策略上略有转变,对於海外并购未如以往热衷.
"如果单靠中国海域油田,公司难以实现2011-15年年产量复合增长率6-10%之目标."该名分析师称.
欧债危机引发全球金融动汤,部分金融机构的薪酬奖金分配所引发的社会大众和政坛怒火.此前苏格兰皇家银行(RBS.L)料将向企业银行业务员工支付4亿英镑奖金,尽管全年料亏损12亿.
中海油上月公布,得益於国际油价显着上升,去年度净利仍录得29%按年增长,至702.55亿元.与其竞争对手--(0857.HK)(601857.SS)和中石化(0386.HK)(600028.SS)相比,中海油的获利最接近市场预估.
中海油母公司中国海洋石油总公司是中央企业,但中海油是海外注册企业,故属红筹股,有别于中石油和中石化的H股身份.而历史上中海油对外合作开发国内离岸油田为主,故其企业文化有其独特性,在国际投资者眼中就是较与国际接轨.
与本港红筹企业一样,中海油设有股票期权作为对员工的激励机制.年报显示,去年度四名高管兼董事的股票期权收益合共2,027万元,比上一年减少24%;平均每人约500万元,不过这些收益仅为"帐面收益",因为需要行使购股权才能变现,但没有一名董事行使期权记录,只有放弃和过期期权的纪录.
中海油在前任董事长兼首席执行官傅成玉的领导下,公司的高管薪酬在中资及国有企业之中属最高水平,於2007-2010年傅成玉的薪金、绩效奖金、股票期权等总报酬每年均超逾1,000万元;若扣除股票期权收益,年薪仍介乎394-670万元.
在投资者眼中,合理的激励机制是推动公司发展的动力,不过中海油的薪酬机制却一度引起国内舆论压力,其後更要劳动母公司澄清有关薪酬只是"名义收入",且会全数捐赠予母公司,再由母公司按个人表现重新厘定,并经国资委拍板执行.(完)
--审校 杨淑祯
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