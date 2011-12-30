中海油拟成立海洋环境与生态保护公益基金会

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月30日电---中国海洋石油总公司近日向民政部提交申请,拟成立"中国海油海洋环境与生态保护公益基金会",其控股子公司中海油(0883.HK)捐助五亿元人民币作为首期资金.
中国海油周四在其官网上发布新闻稿称,该基金会除重点关注海洋生态环境保护外,也将涉及相关的科学研究与技术开发以及其他慈善公益项目等.
今年6月初,中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.
"蓬莱油田溢油事件加快了我们注册成立基金会的步伐,中国海油海洋环境与生态保护公益基金会既是综合性基金会,同时又强调加大'海洋环境与生态保护'的力度."中国海油相关负责人周五向新华社表示.
该负责人并称,基金会的主要来源,一是中国海油及其下属单位的自愿捐赠,二是基金的投资收益,属於公益性基金.
中海油已按照上市公司有关章程进行讨论,董事会已批准基金会的捐赠方案,国务院国资委作为主管部门也批准了该项基金会的成立.
受蓬莱油田关停的影响,中海油第三季度的油气净产量按年下降9%,惟在实现油气大涨带动下,总收入仍有显着增长.
中海油周五收高0.29%,报13.62港元.(完)
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--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。