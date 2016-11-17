中国海油拟加码天然气市场 未来五年业务比例升至20%以上

路透北京11月17日 - 为应对原油价格持续低迷，中国最大的海上油气生产商--中国海洋石油总公司(CNOOC)规划计划部总经理金晓剑表示，未来五年公司的天然气业务比例将由目前的18%提高至20%以上，天然气业务将定位为公司“十三五”时期的支柱产业。

中国证券报周四援引金晓剑的话报导称，未来中国海油在继续开发南海大气田等国内资源的同时，将加大海外液化天然气(LNG)的开发力度，并探索构建绿色能源新体系，持续研究海洋新型能源。

金晓剑并表示，公司将通过优化天然气业务协调发展机制，不断扩大天然气应用范围、提高清洁能源的供应比重，助推中国能源结构转型升级。

“从市场来看，天然气价格相对油价来说比较稳定，价格也相对较低，在油价大幅波动的时候，发展天然气业务对于公司整个利润将有很大的支持，公司已把如何理顺价格机制纳入到研究中。”他说。

中证报援引的数据显示，今年上半年，中国海油气电集团实现销售气量126.6亿立方米，同比增长11.7%；国外采购LNG销量767.5万吨，增幅24.4%，LNG进口量占到全国上半年进口总量的69%。截至目前，中国海油累计接卸LNG突破8,000万吨，热值相当于1亿吨原油。

从需求来看，今年天然气消费量可能会突破2,000亿立方米，未来五年预计将达到3,200亿立方米至3,600亿立方米，天然气市场未来五年时间将会有50%-60%的增长。

中国海洋石油总公司旗下拥有上市公司中海油(0883.HK)。（完）