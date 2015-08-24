中海油总公司总经理落定 由副总经理刘健升任

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月24日 - 中国海油石油总公司网站周一刊登通知称，中共中央、国务院决定由该公司副总经理刘健升任总经理一职，同时国务院国资委党委决定刘健任中海油总公司董事、党组副书记。
5月初，中组部宣布，杨华升任中海油总公司董事长、党组书纪，免去其公司总经理职务；免去王宜林中海油总公司董事长、党组书纪职务，调任中石油集团董事长。之后中海油总公司总经理一职一直空缺。
现年57岁的刘健自1982年大学毕业后一直在中海油公司工作，2003年起先后任中海油(0883.HK)高级副总裁、执行副总裁，2006年升任中海油总公司总经理助理，2010年升任总公司副总经理。目前他还担任中海油服(601808.SS)董事长、海油工程(600583.SS)董事长。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。