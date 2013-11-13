中海油与加国一省政府协议建设液化天然气终端

路透温哥华11月12日 -中国最大的海上石油开采公司--中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)与加拿大不列颠哥伦比亚省政府签署了一项独家支持协议，以审查在加拿大西海岸Grassy Point建设液化天然气(LNG)终端的项目。

该协议于周二稍晚公布，推动Aurora液化天然气项目离面世更进一步，但该项目仍需监管当局批准和最终作出投资决策。该项目是中海油与日本国际石油开发帝石(1605.T)和JGC(1963.T)的合资项目。

中海油旗下全资子公司Nexen的执行长Kevin Reinhart表示，“我们会负责地、经济地全力推进在GrassyPoint建设液化天然气设施和出口终端。”

Reinhart还表示，中海油及其合资伙伴具备专业技术、财务实力、可信赖的以往记录，以及进入亚洲市场的独特渠道，这些都是成功把握这一机遇所需的条件。

目前在加拿大没有液化天然气出口码头，但不列颠哥伦比亚省已将发展这一新产业定为优先经济任务，希望藉此把握亚洲天然气需求快速增长的契机。

该省本月稍晚料将出台一项新的天然气出口税制度，从而为中海油、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和雪佛龙(Chevron)(CVX.N)等能源巨头逐步推进出口终端计划扫除障碍。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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