中海油工程签缅甸3.67亿美元总包合同

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海10月13日 - 中国海洋石油工程股份有限公司(600583.SS)周一发布公告称，近日其与泰国国家石油公司正式签订缅甸Zawtika Phase 1B 项目EPCI（设计、采购、建造和安装）总包合同，合同金额3.67亿美元，这是公司目前最大的海外EPCI总包合同。
公告称，该合同已正式获得当地政府批准。总包合同包括四座井口平台的设计、建造和海上安装业务以及四条海底管线铺设等业务，计划于2016年4月完工。
Zawtika项目位于缅甸仰光南部约300公里的海域，平均作业水深150米，泰国石油拥有该项目85%股权，缅甸石油公司拥有其余15%股权。
海油工程上周五收报8.26元，过去一个月累计上涨1.5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。