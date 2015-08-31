中海油称加拿大暂停尼克森管道作业许可 对公司无重大影响

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月31日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周一称，加拿大政府暂停尼克森管道作业许可，不会对公司整体运作及财务状况构成任何重大影响。
中海油在联交所一份声明中称，其间接全资附属公司尼克森（Nexen Energy ULC）7月初就其加拿大阿尔伯塔省长湖油砂作业区进行了管道完整性的管理系统的内部审查，在自愿向阿尔伯塔省能源监管机构（AER）披露审查结果后，后者于8月28日对尼克森发出了暂停令，即时暂停授予尼克森的15个管道许可下的作业，并将持续至AER书面撤销暂停令为止。
中海油称，“本公司认为，根据目前掌握的信息，暂停令预计不会对本集团整体的运作及财务状况构成任何重大的影响。”
公司并指出，作为调查此事的一部分，AER将确定尼克森不合规的程度或尼克森可能面临的执法行动（如有）。尼克森将继续与AER商讨撤销暂停令以使得AER认为暂停作业的管道能安全运作。
中海油于2013年2月完成151亿美元收购尼克森的交易，从而带动公司近年的油气产量大幅增加。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。