中海油称加拿大暂停尼克森管道作业许可 对公司无重大影响

路透香港8月31日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周一称，加拿大政府暂停尼克森管道作业许可，不会对公司整体运作及财务状况构成任何重大影响。

中海油在联交所一份声明中称，其间接全资附属公司尼克森（Nexen Energy ULC）7月初就其加拿大阿尔伯塔省长湖油砂作业区进行了管道完整性的管理系统的内部审查，在自愿向阿尔伯塔省能源监管机构（AER）披露审查结果后，后者于8月28日对尼克森发出了暂停令，即时暂停授予尼克森的15个管道许可下的作业，并将持续至AER书面撤销暂停令为止。

中海油称，“本公司认为，根据目前掌握的信息，暂停令预计不会对本集团整体的运作及财务状况构成任何重大的影响。”

公司并指出，作为调查此事的一部分，AER将确定尼克森不合规的程度或尼克森可能面临的执法行动（如有）。尼克森将继续与AER商讨撤销暂停令以使得AER认为暂停作业的管道能安全运作。

中海油于2013年2月完成151亿美元收购尼克森的交易，从而带动公司近年的油气产量大幅增加。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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