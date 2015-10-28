中海油第三季油气净产量按年升24% 全年经营目标维持不变

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布，今年第三季油气净产量按年升23.8%，主要受中国海域新投产项目带动，并符合年初既定策略，全年经营目标维持不变。
中海油首席财务官锺华在电话会议上称，前三季产量符合该公司的预期，第四季虽有一些季节性的不确定因素，但相信仍然能够实现4.75-4.95亿桶油当量之全年产量目标。
“至于最终实现产量目标的高端还是低端，明年初披露新一年经营策略时会有所公布。”他说。
据公告，中海油于今年7-9月净产量为1.275亿桶油当量，去年同期则为1.03亿桶油当量；平均实现油价每桶48.84美元，天然气价6.41美元/千立方英尺，同比分别下降50.7%及3%。
受累于油价大幅下滑，期内的油气销售收入362.5亿元人民币，按年减少32.3%。
公司于第三季资本支出147.5亿元，同比下降44%；首三季资本开支478亿元，相当于全年预算大约三分之二。
中海油今年初定出全年资本开支700-800亿元，较去年降低三分之一。锺华表示，削减资本开支肯定会影响产量走势，公司正在制定2016年的预算，将考虑低油价下各项目在现金流与效益之间的平衡。
至于中海油会否趁低油价加快并购步伐，他说，公司一直在研究和筛选潜在的并购项目，没有停止过。
在全球石油供应过剩的打压下，油价创下数十年来最惨烈的跌势，这促使石油巨头大幅削减投资预算。稍早石油业巨擘BP(BP.L)称，今年投资金额将接近190亿美元，低于先前预估的200亿美元以下，年度资本支出将降至170-190亿美元直到2017年。
第三季布兰特和美国原油都崩跌24%，为2014底来最大的季度跌幅。油价周三自数周低点小幅回升，现时布兰特原油LCOc1涨0.6%至每桶47.09美元。
中海油今天收跌1.95%，报8.57港元，由年初至今累计跌18%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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