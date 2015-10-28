中海油第三季油气净产量按年升24% 全年经营目标维持不变

路透香港10月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布，今年第三季油气净产量按年升23.8%，主要受中国海域新投产项目带动，并符合年初既定策略，全年经营目标维持不变。

中海油首席财务官锺华在电话会议上称，前三季产量符合该公司的预期，第四季虽有一些季节性的不确定因素，但相信仍然能够实现4.75-4.95亿桶油当量之全年产量目标。

“至于最终实现产量目标的高端还是低端，明年初披露新一年经营策略时会有所公布。”他说。

据公告，中海油于今年7-9月净产量为1.275亿桶油当量，去年同期则为1.03亿桶油当量；平均实现油价每桶48.84美元，天然气价6.41美元/千立方英尺，同比分别下降50.7%及3%。

受累于油价大幅下滑，期内的油气销售收入362.5亿元人民币，按年减少32.3%。

公司于第三季资本支出147.5亿元，同比下降44%；首三季资本开支478亿元，相当于全年预算大约三分之二。

中海油今年初定出全年资本开支700-800亿元，较去年降低三分之一。锺华表示，削减资本开支肯定会影响产量走势，公司正在制定2016年的预算，将考虑低油价下各项目在现金流与效益之间的平衡。

至于中海油会否趁低油价加快并购步伐，他说，公司一直在研究和筛选潜在的并购项目，没有停止过。

在全球石油供应过剩的打压下，油价创下数十年来最惨烈的跌势，这促使石油巨头大幅削减投资预算。稍早石油业巨擘BP(BP.L)称，今年投资金额将接近190亿美元，低于先前预估的200亿美元以下，年度资本支出将降至170-190亿美元直到2017年。

第三季布兰特和美国原油都崩跌24%，为2014底来最大的季度跌幅。油价周三自数周低点小幅回升，现时布兰特原油LCOc1涨0.6%至每桶47.09美元。

中海油今天收跌1.95%，报8.57港元，由年初至今累计跌18%。（完）

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