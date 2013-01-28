中海油收购Nexen交易期限延期 以待相关监管批准

中海油周一宣布，由于需要更多的时间取得相关监管批准，故收购加拿大油气商Nexen的收购终止期限将进一步顺延一个月至3月2日。中海油收购Nexen的交易于去年底获得加拿大政府批准，但目前仍要等候美国监管机构批准其收购Nexen于墨西哥湾的资产。路透