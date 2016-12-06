中国海油在墨西哥深海油气区块拍卖中中标两个区块

路透墨西哥城12月5日 - 墨西哥周一招标的十个深海油气区块中有八个授标，并达成针对一家主要油田的合资企业项目。这是该国能源业对外开放以来最热门的一轮招标。

中国海洋石油总公司(注:简称中国海油,CNOOC)中标两个区块。澳洲矿企必和必拓(BHP Billiton)(BP.L)将与墨西哥国有石油公司Pemex合作，共同开发墨西哥湾储量丰富的Trion轻质油田。

墨西哥石油监管部门主管Juan Carlos Zepeda称，预计周一中标的区块将在未来十年使该国石油产出增加约90万桶/日。

这些授标油田蕴藏总量预估为84亿桶油当量。

其中近12亿桶油当量位于中国海油中标的Perdido褶皱带最具价值的轻质及超轻质原油区块，该构造的美国海域部分已繁盛数年之久。

墨西哥能源部长Pedro Joaquin Coldwell对轻松夺标的中国海油表示“热烈欢迎”。中国海油此次进入墨西哥，料将成就中资企业在墨西哥最大的一笔投资。(完)