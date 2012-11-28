中海油收购Nexen案仍在评估中 加拿大或公布外资投资新准则

路透渥太华11月27日电---随着截止日期日益临近,加拿大仍在考虑两项外资对国内能源企业的收购提议.这两项并购案受到各方热议,但加拿大工业部长周二仍未提供政府将何时、或者如何宣布决议的线索.

加国政府表示将大约在宣布裁决的同时,也公布新的外资投资指导政策.这两宗收购案分别是中国的中海油(0883.HK)洽购NexenNXY.TONXY.N,以及马来西亚国家石油公司(Petronas)PETR.UL欲并购Progress Energy Resources(PRQ.TO).

虽然对中海油收购案裁决的截止日期为12月10日,但工业部长Christian Paradis表示,官员们还没有完成相关工作.虽然在名义上Paradis是决策者,但政治分析师几乎都认为最终会由加拿大总理哈珀拍板决定.

"(收购)评估仍在进行之中,我对此不能置评.不过我们也在制定政策框架,以确保未来的外国投资流入给加拿大带来净收益,"Paradis对记者表示.

"等所有工作完成之後,我们将公布评估结果和指导政策,并对必要事项进行澄清."

保守党政府既需要外资来开发自然资源,但又担心中国和其他国家抢走加拿大大块的能源产业,而且还忧心那些外国国有企业不按市场规则出牌.

加拿大媒体Business News Network报导称,加国可能希望中海油出售Nexen在Syncrude油砂合资企业的7%持股,因为中国的中石化(600688.SS)也持有该合资企业9%的股份.但总理哈珀的发言人拒绝对该报导置评.

虽然12月10日是宣布Nexen收购案决议的最後期限,不过11月30日也是投资者关注的日子.新闻网站dealReporter曾援引加拿大驻纽约总领事John Prato称,加拿大可能在11月公布外国投资指导政策.

保守党对中国的收购意见不一.该问题也成为了一个全国性的争议话题,因为部分加拿大人担心会丧失对阿尔伯塔省庞大油砂资源的控制权.该地区的油砂是全球第三大原油来源.

阿尔伯塔省省长Alison Redford表示,外资曾拥有该省78%的能源带,结果是该省成为了加拿大的经济引擎.

"对这个事情,我们不应犹豫,"她谈及外国投资时称.

"我们认为,如果要在国际舞台上有所表现,而且又拥有我们这样的资源,建立这样的商业合作关系对我们非常重要,"她对记者表示.

中国驻加拿大大使章均赛在蒙特利尔的一次演讲中表示,随着两国经济关系的成熟,对中国扩大在加拿大投资前景的争议是可以理解的.

他说,中国投资加拿大带来了就业机会,也增加了中方所投资企业的价值.(完)

--编译 李春喜;审校 李婷仪/徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。