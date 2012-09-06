中海油称已正式申请美国政府对Nexen收购案进行安全审查

路透华盛顿9月5日电---中国国有石油公司--中海油(CNOOC)(0883.HK)发言人周三表示,该公司已正式申请美国政府对其151亿美元收购加拿大NexenNXY.TO的交易进行国家安全审查.

这家加拿大石油生产商有大约10%的资产位於美国境内.中海油发言人重申,交易不会对美国的国家安全造成任何威胁.

中海油不愿透露该公司向美国外资审议委员会(CFIUS)提交书面申请的具体日期.

CFIUS由美国财长盖特纳担任主席,成员包括国务卿和国防部长.该委员会从提交申请文件起有最多75天的时间来决定是否对交易施加任何条件.

美国财政部对此不予置评.根据美国法律,财政部不能就CFIUS的审查事宜进行评论.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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