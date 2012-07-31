中海油为收购Nexen寻求国内外融资

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透香港7月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)正在分别寻求国内和外资银行融资,以支持其151亿美元收购加拿大Nexen.
据消息人士称,中海油上周向有往来关系的银行发送了一封电子邮件,当时传出了有关收购Nexen的消息.
消息人士表示,该电邮内容简略,其中提及了收购计划,并要求银行为其提供融资建议.
消息人士称,中海油计划从中资银行举借数十亿美元.根据消息,中海油接触了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行.
与此同时,中海油也另外邀请了几家外资银行.消息人士称,中海油有意从外资银行筹资至少50亿美元.
据称外资银行提出的价码在150个基点左右.
消息人士表示,此次融资可能是一年期过桥贷款.中海油对银团贷款不太感兴趣.
根据消息人士,中海油更倾向於签订多笔双边贷款."该公司可能与几家银行达成俱乐部贷款,但已表示对银团贷款没兴趣."一位消息人士说.
消息人士还补充称,中海油也有可能通过发债来融资.
上周五路透报导称,美国证券业监管当局周五向法庭提起控诉,指控一家由中国亿万富翁控股的公司和其他数位交易商在中海油(0883.HK)提出收购加拿大NexenNXY.TO之前通过内幕交易获利逾1,300万美元.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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