中海油为收购Nexen寻求国内外融资

路透香港7月30日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)正在分别寻求国内和外资银行融资,以支持其151亿美元收购加拿大Nexen.

据消息人士称,中海油上周向有往来关系的银行发送了一封电子邮件,当时传出了有关收购Nexen的消息.

消息人士表示,该电邮内容简略,其中提及了收购计划,并要求银行为其提供融资建议.

消息人士称,中海油计划从中资银行举借数十亿美元.根据消息,中海油接触了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行.

与此同时,中海油也另外邀请了几家外资银行.消息人士称,中海油有意从外资银行筹资至少50亿美元.

据称外资银行提出的价码在150个基点左右.

消息人士表示,此次融资可能是一年期过桥贷款.中海油对银团贷款不太感兴趣.

根据消息人士,中海油更倾向於签订多笔双边贷款."该公司可能与几家银行达成俱乐部贷款,但已表示对银团贷款没兴趣."一位消息人士说.

消息人士还补充称,中海油也有可能通过发债来融资.

上周五路透报导称,美国证券业监管当局周五向法庭提起控诉,指控一家由中国亿万富翁控股的公司和其他数位交易商在中海油(0883.HK)提出收购加拿大NexenNXY.TO之前通过内幕交易获利逾1,300万美元.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。