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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 13:55 BJT

中海油获加拿大批准收购Nexen

加拿大政府宣布批准中海油收购Nexen的交易，同时亦批准了马来西亚国家石油公司(Petronas)对Progress Energy的收购。此举缓解了数月以来围绕外国投资者投资加拿大资源领域的相关忧虑。这一消息提振中海油股价表现。路透

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