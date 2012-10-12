加拿大公安部长称将评估中海油收购Nexen案安全因素

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透艾伯塔省卡尔加里10月11日电---加拿大公安部长涂斯维（Vic Toews）周四称，加拿大政府评估中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案时，不仅会对该交易进行经济分析，还会考虑安全因素。
美国国会报告称中国企业可能进行间谍活动，引发了这可能影响加拿大政府对该收购案决定的质疑，涂斯维的上述言论则是对此的回应。
“我要说的是，内阁对每项提交上来的交易都会从安全角度考虑，”他对记者说道。
加拿大工业部长Christian Paradis周四宣布，将政府对中海油收购Nexen的评估期延长30天。
美国国会在周一的报告中敦促本土公司不要与中国电信设备厂商华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)进行生意往来，令外界的关切聚焦于中国企业可能的间谍威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔3月2日 - 韩国乐天一高层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。 上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。 之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。