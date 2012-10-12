加拿大公安部长称将评估中海油收购Nexen案安全因素

路透艾伯塔省卡尔加里10月11日电---加拿大公安部长涂斯维（Vic Toews）周四称，加拿大政府评估中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案时，不仅会对该交易进行经济分析，还会考虑安全因素。

美国国会报告称中国企业可能进行间谍活动，引发了这可能影响加拿大政府对该收购案决定的质疑，涂斯维的上述言论则是对此的回应。

“我要说的是，内阁对每项提交上来的交易都会从安全角度考虑，”他对记者说道。

加拿大工业部长Christian Paradis周四宣布，将政府对中海油收购Nexen的评估期延长30天。

美国国会在周一的报告中敦促本土公司不要与中国电信设备厂商华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)进行生意往来，令外界的关切聚焦于中国企业可能的间谍威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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