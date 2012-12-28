更新版 1-企业并购: 中海油预计最早明年第一季完成收购Nexen

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增中海油及行业评论)
路透北京12月28日 - 中国海洋石油有限公司(中海油) 周五称,预计最早将在2013年第一季完成对加拿大油气商Nexen 151亿美元的收购,此举可能意在给予美国监管机构更多时间以审批该交易的敏感部分.
中海油仍在等待美国批准收购Nexen在墨西哥湾的资产.本月稍早加拿大当局已批准该交易.
美国外资审议委员会(CFIUS)的裁决被视为是此项交易剩下的主要监管障碍.11月末,中海油和Nexen重新向该委员会递交了申请.
中海油投资关系部门的一位高层称:"完成交易的日期跟(美国)审批结果密切相关.现在看来,今年年底前结束是不切实际的.所以现在我们预计最早会在明年第一季."
该官员拒绝就CFIUS的审批状况置评.
美国企业在中国投资,在约100个行业面临障碍.而希望在美投资的中国公司也担心美国国会出于政治原因进行反对,以及CFIUS以国家安全为由进行阻挠.
CFIUS专家曾表示,该委员会考察的一个方面是,Nexen的资产是否过于靠近敏感的美国军事区域.
虽然墨西哥湾资产只占Nexen能源储量和产能的一小部分,但中海油若能够获得Nexen在该地区的资产,则中海油将在全球重要深海油田地区获得一个立足点.
对于赢得美国的批准,行业官员持乐观态度,他们认为墨西哥湾资产规模相对较小,但蕴含巨大的开采风险,并需要巨额的开支.
一位掌握中海油第一手海外投资信息的官员说:"我认为美国方面不会有很多的政治障碍...中海油已经通过Chesapeake持有美国陆上(油气)资产,并且也仅仅是数百家已经在该地区运营的公司之一."
这位官员表示,从Nexen已经在该地区打下的油井来判断,勘探和开发风险可能会超过经济收益.(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)