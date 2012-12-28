更新版 1-企业并购: 中海油预计最早明年第一季完成收购Nexen

(新增中海油及行业评论)

路透北京12月28日 - 中国海洋石油有限公司(中海油) 周五称,预计最早将在2013年第一季完成对加拿大油气商Nexen 151亿美元的收购,此举可能意在给予美国监管机构更多时间以审批该交易的敏感部分.

中海油仍在等待美国批准收购Nexen在墨西哥湾的资产.本月稍早加拿大当局已批准该交易.

美国外资审议委员会(CFIUS)的裁决被视为是此项交易剩下的主要监管障碍.11月末,中海油和Nexen重新向该委员会递交了申请.

中海油投资关系部门的一位高层称:"完成交易的日期跟(美国)审批结果密切相关.现在看来,今年年底前结束是不切实际的.所以现在我们预计最早会在明年第一季."

该官员拒绝就CFIUS的审批状况置评.

美国企业在中国投资,在约100个行业面临障碍.而希望在美投资的中国公司也担心美国国会出于政治原因进行反对,以及CFIUS以国家安全为由进行阻挠.

CFIUS专家曾表示,该委员会考察的一个方面是,Nexen的资产是否过于靠近敏感的美国军事区域.

虽然墨西哥湾资产只占Nexen能源储量和产能的一小部分,但中海油若能够获得Nexen在该地区的资产,则中海油将在全球重要深海油田地区获得一个立足点.

对于赢得美国的批准,行业官员持乐观态度,他们认为墨西哥湾资产规模相对较小,但蕴含巨大的开采风险,并需要巨额的开支.

一位掌握中海油第一手海外投资信息的官员说:"我认为美国方面不会有很多的政治障碍...中海油已经通过Chesapeake持有美国陆上(油气)资产,并且也仅仅是数百家已经在该地区运营的公司之一."

这位官员表示,从Nexen已经在该地区打下的油井来判断,勘探和开发风险可能会超过经济收益.(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)