中海油称无计划收购後对Nexen进行资产分离

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港8月21日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)首席执行官李凡荣周二称,没有计划在收购加拿大同业NexenNXY.TO後对其资产进行分离.
中海油首席财务官锺华在记者会上表示,虽然公司手头有逾千亿元人民币现金,但仍计划集资以收购Nexen,藉以维持信贷评级.中海油收购Nexen的出价达151亿美元.
中海油稍早公布,今年上半年净利按年下跌19%,并逊於市场预期,主要受累於产量下降;并拖累午盘股价跌幅一度扩大至约5.5%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。