中海油预计最早明年第一季完成收购Nexen

中海油投资关系部门官员周五称，预计最早将在2013年第一季完成对加拿大油气商Nexen的收购。本月稍早加拿大当局已批准该交易。目前，中海油仍在等待美国批准其收购Nexen在墨西哥湾的资产。该中海油高层表示，完成交易的时间跟美国的审批结果密切相关。路透