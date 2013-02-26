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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 10:51 BJT

中海油完成对Nexen的收购

加拿大油气公司Nexen周一发表声明称，中海油对其151亿美元的收购交易已经完成，Nexen股东可获得每股27.50美元现金，Nexen将成为中海油的全资子公司。该公司并称，莱因哈特(Kevin Reinhart)将继续担任执行长。路透
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