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国际财经 | 2012年 9月 26日 星期三 09:32 BJT

陈德铭呼吁加拿大公平对待中国国企

路透多伦多9月25日电---中国商务部长陈德铭周二访问加拿大期间称，中国的国企也只是商业公司，并且遵守当地法律。他呼吁加拿大监管当局对涉及中国国企的收购案进行“公正、客观的”分析。

加拿大当前正在研究是否批准中海油(0883.HK)以151亿美元收购加拿大能源企业尼克森（Nexen）NXY.TO。

陈德铭在对加拿大商界人士的讲话中称，中国国企运作方式跟民营企业没什麽不同。

他表示，希望加拿大方面能公正、客观地看待中国国企。

中海油若能成功收购尼克森，将是中国国企首次全面收购一家大型加拿大能源企业。

虽然加拿大正寻求外资投资於该国石油天然气产业，但中海油收购提议令该国内阁感到不安，一些人对中国国企收购该国资产存在顾虑。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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