陈德铭呼吁加拿大公平对待中国国企

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透多伦多9月25日电---中国商务部长陈德铭周二访问加拿大期间称，中国的国企也只是商业公司，并且遵守当地法律。他呼吁加拿大监管当局对涉及中国国企的收购案进行“公正、客观的”分析。
加拿大当前正在研究是否批准中海油(0883.HK)以151亿美元收购加拿大能源企业尼克森（Nexen）NXY.TO。
陈德铭在对加拿大商界人士的讲话中称，中国国企运作方式跟民营企业没什麽不同。
他表示，希望加拿大方面能公正、客观地看待中国国企。
中海油若能成功收购尼克森，将是中国国企首次全面收购一家大型加拿大能源企业。
虽然加拿大正寻求外资投资於该国石油天然气产业，但中海油收购提议令该国内阁感到不安，一些人对中国国企收购该国资产存在顾虑。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
路透首尔2月16日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四称，他将很快与美国财长对话，此前他对有关韩元估值偏低的媒体报导表达了关注。
路透东京2月16日 - 日本央行总裁黑田东彦称，金融机构的低利润率可能会埋下新金融危机的祸根，这是他对主要央行实施激进货币宽松举措的危害发出的最严厉警告。