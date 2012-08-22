中海油收购Nexen显露中国油砂资源战略

记者 华青/朱球 编译 白云/王翔琼

路透北京/香港8月22日电---中海油(0883.HK)计划以150亿美元收购加拿大NexenNXY.TO,将让中海油首次成为大型油砂项目的运营商,并获得开发国内大规模非常规油储的专业技术.

中国估计,其坐拥的油砂资源可能最多出产145亿桶原油,这一数字将令中国已探明油储翻倍.中国还估计,国内存在大量的重油和页岩油储备.

作为全球第二大石油消费国,中国从国内油砂和页岩提炼的原油少之又少,目前中国重点关注油储量在全球排第三的加拿大油砂行业,以及国内更清洁的非常规天然气资源.

中国最终需要依靠国产原油来推动经济发展,控制昂贵的原油进口.收购Nexen如果获得加拿大和美国监管当局批准,将让中国获得有助其在国内生产原油的新技术和运营经验.

"技术和运营管理,这两方面中国企业都必须要学习."位於休士顿的亚太能源咨询公司(Asia Pacific Energy Consulting)总裁Al Troner说,"那肯定不是普通人能靠自己来接触并有效完成的事情."

中海油7月23日在对投资者的演示中称,"(收购Nexen)的关键好处包括获得重要油砂资产的运营权",并通过名为蒸汽辅助重力泄油(SAGD)的油砂生产技术来提高项目经济效益.

在Nexen的国际资产组合中,中海油将收购其中的加拿大阿尔伯特省长湖(Long Lake)项目和油砂技术.长湖项目是一个位於阿塔巴斯卡(Athabasca)油砂地区的大型项目.

但得到油砂技术的成本不菲.周二,中海油股价下滑3%,因其宣布上半年净利减少近五分之一,并将股息削减40%,为收购Nexen留出资金.

**技术使用权**

Nexen是长湖项目运营商,拥有项目65%的权益.长湖项目的沥青日产能为7.2万桶,改质日产能为5.85万桶.

沥青需要改质为合成油,才能用於在炼厂生产汽油或柴油.

长湖项目是加拿大第一个将SAGD技术和OrCrude改质技术结合起来的项目.OrCrude技术帮助厂商在用蒸汽提取沥青的过程中减少天然气使用量.

OrCrude技术属於加拿大油砂公司OPTI--该公司去年已被中海油以21亿美元买下,Nexen拥有在长湖项目某些环节独家使用该技术的权利.

"真正的油砂技术能降低生产成本,提高生产效率--这是中国所需要的技术核心部分,因为油砂生产非常耗能且成本昂贵,"一家中国大型国有油企的高层表示.

中海油是率先进军加拿大油砂行业的中国企业,着眼将油砂公司整个买下来.收购Nexen将让中海油首度成为大型油砂项目的运营商.

中海油、中石油(0857.HK)(601857.SS)、中石化集团和其它中国企业已向加拿大油砂资产投入超过180亿美元,但大多数是购买其它公司运营项目的少数权益.

业内消息人士对路透表示,中国油企一直在考虑收购更多拥有油砂资产的加拿大上市油企,以获得资源储备和经营经验.投资银行家曾提及的潜在收购目标包括Canadian Oil SandsCOS.TO和TalismanTLM.TO.

**国内储备**

中国探索油砂及相关技术始於2005年,当时中海油购入MEG Energy Corp(MEG.TO)的少数股权,成为中国对加拿大油砂资产的首笔投资.

在2005年,时任中海油董事长兼首席执行官的傅成玉曾表示,近几年中国发现了储量丰富的油砂与页岩油,购买MEG少数股权将为中国提供开采油砂和页岩油的先进技术与经验.

中国国土资源部在2006年得出的全国油气资源储备预估显示,可采油砂储量为23亿吨(145亿桶),如能全部商业开采,就将使中国目前探明储量翻一番.

据美国地质调查局(USGS),截至2008年末,新疆西北部准噶尔盆地四块天然沥青沉积层中总共发现了16亿桶油砂.

USGS还表示,中国拥有89亿桶超重质石油资源以及大量页岩油.

中国国家能源局局长刘铁男本月稍早对国有媒体表示,中国将加速开发丰富的页岩油资源,并且正在考虑展开一些试点项目.

刘铁男补充道,中国可采页岩油资源达100亿吨.

中国政府尚未在五年经济发展规划中设定过油砂、重质油或页岩油产量目标,不过"十二五"规划(2011-2015年)对页岩气和其它更清洁的非常规资源设定了目标.

中国发改委的一位能源研究员表示,"由於存在技术和成本限制,中国不能一下子开发国内所有的非常规资源."这位研究员要求匿名,因其无权向外媒发表评论.

尽管没有国家级目标,但国土资源部的一个研究部门预计,到2015年中国将年产50万吨油砂(每日8,630桶),2020年年产100万吨,到2030年将达到500万吨.

分析师表示,目前中国国有油企缺乏大力开采国内油砂的动力,因为加拿大有更丰富,而且可以商业开采的沥青储备.

中国唯一一个取得一些进展的油砂项目是中石油在准噶尔盆地的克拉玛依项目.中国媒体表示,该项目料将在10月产油,到2012年底年产能将达到10-20万吨,到明年底年产能会达到100万吨.

一国土资源部消息人士称,克拉玛依油砂开发项目在2008年左右开始试运行,但後来一度暂停,因中石油遭遇成本高昂且缺乏规模经济的难题.

他对路透表示,"目前我们的国家正在关注非常规资源,所以中石油重新启动了在克拉玛依的油砂实行项目.这个项目还需要找到合适的技术."(完)

--译文审校 程琳

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