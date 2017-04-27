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中国财经 | 2017年 4月 27日 星期四 17:00 BJT

中海油首季油气产量同比降4% 惟收入大增56%因油价回升

路透香港4月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布，今年首季油气产量同比下降4%，但销售收入大增56%，得益于油价回升。

据公告，该公司于2017年1-3月油气净产量为1.191亿桶油当量，上年同期则为1.243亿桶，受累于在产油气田的自然递减。

但期内油气销售收入383.9亿元人民币，同比上升56%，因期内平均实现油价上升58.7%至51.64美元/桶，平均实现气价亦升5%至6美元/千立方英尺。

中海油表示，首季资本支出86.7亿元，同比下降11%，主要由于开发投资根据工作进度安排同比下降。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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