中海油首季油气产量同比降4% 惟收入大增56%因油价回升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布，今年首季油气产量同比下降4%，但销售收入大增56%，得益于油价回升。
据公告，该公司于2017年1-3月油气净产量为1.191亿桶油当量，上年同期则为1.243亿桶，受累于在产油气田的自然递减。
但期内油气销售收入383.9亿元人民币，同比上升56%，因期内平均实现油价上升58.7%至51.64美元/桶，平均实现气价亦升5%至6美元/千立方英尺。
中海油表示，首季资本支出86.7亿元，同比下降11%，主要由于开发投资根据工作进度安排同比下降。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。