中海油称蓬莱19-3油田获准逐步复产

路透香港2月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,其与美国康菲(COP.N)合作开发的蓬莱19-3油田,已经获得国家海洋局批准逐步恢复生产.

由康菲旗下康菲中国担任作业者的蓬莱19-3油田于2011年年中发生溢油事故,被国家海洋局勒令全面停产.中海油周日晚间在联交所一份声明中称,2月16日,国家海洋局通过其官方网站宣布,康菲中国已取得蓬莱19-3油田总体开发方案及环境影响报告书的核准文件.

"经过一系列整改措施后,康菲中国获准逐步恢复蓬莱19-3油田的生产."公告并称,国家海洋局同时要求中海油的最终控股股东--中国海洋石油总公司继续督促和协助康菲中国严格执行新批准的总体开发方案和环境影响报告书及油气生产标准规范.

中海油此前称,蓬莱19-3油田停产使中海油每日净产量减少6.2万桶当量.该油田是一个产品分成合同项下的合作油田,中海油与康菲分别拥有51%及49%商业权益.(完)

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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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