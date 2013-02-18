中海油称蓬莱19-3油田获准逐步复产

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港2月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,其与美国康菲(COP.N)合作开发的蓬莱19-3油田,已经获得国家海洋局批准逐步恢复生产.
由康菲旗下康菲中国担任作业者的蓬莱19-3油田于2011年年中发生溢油事故,被国家海洋局勒令全面停产.中海油周日晚间在联交所一份声明中称,2月16日,国家海洋局通过其官方网站宣布,康菲中国已取得蓬莱19-3油田总体开发方案及环境影响报告书的核准文件.
"经过一系列整改措施后,康菲中国获准逐步恢复蓬莱19-3油田的生产."公告并称,国家海洋局同时要求中海油的最终控股股东--中国海洋石油总公司继续督促和协助康菲中国严格执行新批准的总体开发方案和环境影响报告书及油气生产标准规范.
中海油此前称,蓬莱19-3油田停产使中海油每日净产量减少6.2万桶当量.该油田是一个产品分成合同项下的合作油田,中海油与康菲分别拥有51%及49%商业权益.(完)
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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。