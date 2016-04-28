中海油首季油气产量同比增长5.1% 收入则跌逾三成

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布，今年首季油气产量同比增长5.1%，收入则跌三成一。
该公司于联交所的声明显示，2016年1-3月油气净产量为1.243亿桶油当量，去年同期则为1.183亿桶，主要得益于中国海域新投产油气田带来的产量贡献。
期内油气销售收入246.4亿元人民币，同比下降31%，因期内平均实现油价大跌39.1%至32.54美元/桶，与国际油价走势基本一致。平均实现气价亦下降14.8%至5.69美元/千立方英尺。
中海油表示，为应对低油价环境，首季资本支出削至96.9亿元，同比下降39.2%。
该股今天收跌0.6%，报9.89港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。