中海油首季油气产量同比增长5.1% 收入则跌逾三成

路透香港4月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布，今年首季油气产量同比增长5.1%，收入则跌三成一。

该公司于联交所的声明显示，2016年1-3月油气净产量为1.243亿桶油当量，去年同期则为1.183亿桶，主要得益于中国海域新投产油气田带来的产量贡献。

期内油气销售收入246.4亿元人民币，同比下降31%，因期内平均实现油价大跌39.1%至32.54美元/桶，与国际油价走势基本一致。平均实现气价亦下降14.8%至5.69美元/千立方英尺。

中海油表示，为应对低油价环境，首季资本支出削至96.9亿元，同比下降39.2%。

该股今天收跌0.6%，报9.89港元。（完）

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