中海油第三季油气产量与收入双降 第四季收入环境有好转

路透香港10月26日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)今年第三季油气净产量与收入双双下降，主要受累于在产油气田产量递减及天然气下游市场需求不足。公司高层称，第四季的收入环境会好于前三季。

据公司周三公布，该公司7-9月净产量为1.177亿桶油当量，去年同期则为1.275亿桶油当量；油气销售收入307.5亿元人民币，按年减少15.2%。

由于国际油价持续走低以及中国陆上天然气降价，期内的平均实现油价每桶42.26美元，天然气价5.22美元/千立方英尺，同比分别下降13.5%及18.6%。

中海油首席财务官锺华在媒体电话会议上称，实现价格下滑，部分原因与营改增政策影响有关。此外，公司通过谈判，对部分天然气用户的销售价格进行了调整。

他并称，油价很大机会维持在每桶50美元，第四季的收入环境会好于前三季，公司将保持资本开支与项目启动的灵活性，尽可能在第四季多做资本投资项目，以享受油价反弹带来的好处。

中海油于第三季的资本支出116.7亿元，同比下降20.9%。

锺华表示，2016年全年产量目标4.7-4.85亿桶油当量保持不变，全年资本开支预算低于600亿元亦不变。

布兰特油价第三季基本持平于每桶49美元，较前两个季度有所回升，近期大致稳定在50美元左右水平。

中海油8月与合作伙伴加拿大赫斯基能源(HSE.TO)达成协议，同意下调荔湾3-1以及流花34-2的天然气价，以提高市场竞争力，但协议产量维持不变，而此次调价追溯至2015年11月20日。

中海油今年上半年录得净亏损77.4亿元，是2001年上市以来首次业绩“见红”，主要受累于油砂资产减值。

根据汤森路透SmartEstimate，分析师预测中海油2016年度净亏损5.56亿元，上年同期则为净利202.46亿元。（完）

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