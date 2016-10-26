中海油第三季油气产量与收入双降 第四季收入环境有好转

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月26日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)今年第三季油气净产量与收入双双下降，主要受累于在产油气田产量递减及天然气下游市场需求不足。公司高层称，第四季的收入环境会好于前三季。
据公司周三公布，该公司7-9月净产量为1.177亿桶油当量，去年同期则为1.275亿桶油当量；油气销售收入307.5亿元人民币，按年减少15.2%。
由于国际油价持续走低以及中国陆上天然气降价，期内的平均实现油价每桶42.26美元，天然气价5.22美元/千立方英尺，同比分别下降13.5%及18.6%。
中海油首席财务官锺华在媒体电话会议上称，实现价格下滑，部分原因与营改增政策影响有关。此外，公司通过谈判，对部分天然气用户的销售价格进行了调整。
他并称，油价很大机会维持在每桶50美元，第四季的收入环境会好于前三季，公司将保持资本开支与项目启动的灵活性，尽可能在第四季多做资本投资项目，以享受油价反弹带来的好处。
中海油于第三季的资本支出116.7亿元，同比下降20.9%。
锺华表示，2016年全年产量目标4.7-4.85亿桶油当量保持不变，全年资本开支预算低于600亿元亦不变。
布兰特油价第三季基本持平于每桶49美元，较前两个季度有所回升，近期大致稳定在50美元左右水平。
中海油8月与合作伙伴加拿大赫斯基能源(HSE.TO)达成协议，同意下调荔湾3-1以及流花34-2的天然气价，以提高市场竞争力，但协议产量维持不变，而此次调价追溯至2015年11月20日。
中海油今年上半年录得净亏损77.4亿元，是2001年上市以来首次业绩“见红”，主要受累于油砂资产减值。
根据汤森路透SmartEstimate，分析师预测中海油2016年度净亏损5.56亿元，上年同期则为净利202.46亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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