中国化工董事长称希望倍耐力可以在意大利重新上市

路透北京3月29日 - 中国化工集团公司董事长任建新周日表示，本月稍早该公司同意收购全球第五大轮胎制造商倍耐力PECI.MI之后，他希望倍耐力能够在意大利证交所重新上市。

任建新同时警告称，若对倍耐力提出竞购，则将伤害倍耐力的股东以其长期策略。中国化工已经同意通过73亿欧元的复杂架构交易成为倍耐力的主要股东，使得这个意大利历史悠久家喻户晓品牌纳入中国人囊中。

任建新向记者表示，担心低成本流动资金可能会造成盲目的竞争，而竞购倍耐力将会让倍耐力投资人及公司长期策略受创。

倍耐力执行长Marco Tronchetti Provera周四向路透表示，该公司并未与其他业者讨论潜在竞购问题。

任建新表示，Tronchetti将担任接下来五年的执行长，接下来则将由他来选派继任者。不过Tronchetti在周四的访问中表示，若在五年任期结束前能找到合适的继任者，则他将会卸下此一职务。他同时表示，倍耐力可能在四年内重新上市，但不一定会在米兰挂牌。

任建新指出，他不希望见到倍耐力品牌受到中国化工投资的打击。

这项交易将让中国化工可以取得制造高阶轮胎的技术，以获取更大利润，同时也可以让倍耐力在全球最大汽车市场--中国进一步发力。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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